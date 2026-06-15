Нападающий Данил Юртайкин продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

Пресс-служба клуба сообщила о подписании нового соглашения с 28-летним форвардом, рассчитанного на один сезон.

В минувшем сезоне хоккеист начал чемпионат в составе «Нефтехимика», после чего перешёл в «Амур» в результате обмена. В общей сложности за обе команды он провёл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 32 очка (9 голов и 23 результативные передачи).

Юртайкин является воспитанником ярославской школы хоккея. Ранее он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. Также форвард уже защищал цвета «Амура» в сезоне-2017/18, когда выступал за команду на правах аренды из «Локомотива».