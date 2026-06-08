Капитан «Детройта» Дилан Ларкин назвал руководству три клуба, в которых хотел бы продолжить карьеру. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Дилан Ларкин globallookpress.com

Стало известно, что Ларкин запросил обмен у руководства «Детройта». Форвард согласен перейти в «Вегас», «Миннесоту» или «Флориду».

Действующий контракт Ларкина с «Детройтом» рассчитан до конца сезона 2030/2031. У форварда есть пункт в соглашении о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

В сезоне 2025/2026 Ларкин провел за «Ред Уингз» 74 матча, забросил 34 шайбы и сделал 33 голевые передачи. «Детройт» задрафтовал форварда в 2014-м году под общим 15-м номером.