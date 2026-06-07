Приз «Тед Линдсей», вручаемый лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

По итогам голосования он обогнал россиянина Никиту Кучерова(«Тампа‑Бэй») и форварда «Сан‑Хосе» Маклина Селебрини.

Для Макдэвида это уже пятая подобная награда в карьере. Он сравнялся по этому достижению с великим Уэйном Гретцки, который был до этого единственным хоккеистом с пятью призами «Теда Линдсея».

По итогам регулярного чемпионата Макдэвид стал лучшим бомбардиром с 138 (48+90) очками в 82 матчах. Второе место у Кучерова с 130 (44+86) очками.