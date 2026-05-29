Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от победы в номинации «Лучший тренер сезона» по итогам минувшего чемпионата КХЛ.

«Себе изменять не буду — это хорошая командная работа. Применительно к этой награде в мою команду входят моя семья, мои близкие, все те, кто работают на благо хоккейного клуба "Ак Барс". Это большой коллектив, который выходит далеко за рамки игроков, тренеров и персонала, кого мы видим на лавке в каждой игре. Спасибо всем тренерам, кто участвовал и участвует в моем профессиональном росте. Слова благодарности болельщикам — мы играем для вас», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

50-летний специалист возглавил клуб летом 2025 года. Под его руководством казанцы заняли третье место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона и вышли в финал Кубка Гагарина, где уступили в серии «Локомотиву» со счетом 2-4.