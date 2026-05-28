Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счёт заброшенную шайбу в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Монреаля».

Андрей Свечников
Андрей Свечников globallookpress.com

«Харрикейнз» уверенно разобрались с соперником, одержав сухую победу со счётом 4:0.  Помимо Свечникова, отличиться в составе команды сумели Себастьян Ахо, Джордан Стаал и Логан Станковен.

Российский защитник Александр Никишин завершил встречу без набранных очков.  Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сохранил свои ворота в неприкосновенности, справившись со всеми 18 бросками соперника.  У «Монреаля» без результативных действий остался молодой российский нападающий Иван Демидов.

После этой победы «Каролина» вышла вперёд в серии со счётом 3:1.  Следующий матч команды проведут 30 мая на площадке «Харрикейнз».

«Монреаль» — «Каролина» — 0:4