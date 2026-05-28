Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счёт заброшенную шайбу в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Монреаля».

«Харрикейнз» уверенно разобрались с соперником, одержав сухую победу со счётом 4:0. Помимо Свечникова, отличиться в составе команды сумели Себастьян Ахо, Джордан Стаал и Логан Станковен.

Российский защитник Александр Никишин завершил встречу без набранных очков. Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сохранил свои ворота в неприкосновенности, справившись со всеми 18 бросками соперника. У «Монреаля» без результативных действий остался молодой российский нападающий Иван Демидов.

После этой победы «Каролина» вышла вперёд в серии со счётом 3:1. Следующий матч команды проведут 30 мая на площадке «Харрикейнз».