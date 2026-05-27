Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Колорадо» (2:1) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

«Я рад за Смита. Вот как продвигаются команды в плей-офф. Ваши звезды остаются звездами, но чтобы дойти до борьбы за Кубок, все составляющие должны сойтись воедино.

Мы все находимся в этом бизнесе, чтобы конкурировать и проходить дальше. Теперь у нас есть возможность побороться за Кубок Стэнли», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

«Вегас» выиграл в серии со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Монреаль».