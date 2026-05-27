Как сообщает «СЭ», «Динамо» из Москвы планирует прекратить сотрудничество с нападающим Максимом Маминым. Компенсация игроку составит примерно 16 миллионов рублей.

Максим Мамин globallookpress.com

В регулярном чемпионате форвард сыграл в 56 матчах и заработал 18 очков (6 голов и 12 передач). В плей-офф, где он провел четыре встречи, результативных действий не последовало.

По итогам сезона 2025/26 «Динамо» стало седьмым в Западной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина команда потерпела поражение от минского «Динамо» в первом раунде, проиграв серию со счетом 0-4.