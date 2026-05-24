«Каролина» обыграла «Монреаль» во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли — 3:2 в овертайме. Встреча прошла в Роли.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте — отличился Эрик Робинсон. Вскоре форвард «Монреаля» Джош Андерсон восстановил равновесие.

Во втором периоде Николай Элерс снова вывел «Каролину» вперед, однако за семь минут до конца основного времени Андерсон оформил дубль и перевел игру в овертайм.

Героем встречи стал Элерс, который на четвертой минуте дополнительного времени забросил победную шайбу и принес «Харрикейнз» первую победу в серии.

Счет в противостоянии до четырех побед стал равным — 1:1. Третий матч серии состоится 26 мая в Монреале и начнется в 03:00 мск.