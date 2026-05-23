Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об отсутствии в составе ведущего защитника команды Кейла Макара.

Напомним, что «Колорадо» уступает «Вегасу» в полуфинале Кубка Стэнли со счетом в серии 0:2.

«Больно, когда у тебя нет Макара в составе, но через это проходят все команды. (У "Вегаса") нет Стоуна. Стоун для них — ключевой игрок. У "Миннесоты" не было Эрикссона Эка и Бродина. У нас тоже нет игроков. Наша цель — быть лучшей версией самих себя.

Нужно концентрироваться на том, что ты должен делать прямо сейчас, на том, что твоя команда должна делать. Ребята, которые вернулись в состав, должны сыграть лучше, чем раньше (в первом матче). Не то чтобы они сыграли ужасно — просто считаю, что все эти игроки способны дать нам чуть больше.

Особенно в плане реализации — помочь нам создавать больше моментов в атаке, лучше контролировать шайбу, выходить из своей зоны и проходить среднюю зону с помощью точных передач. А в зоне атаки — продлевать давление. Как я уже сказал, они на это способны», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Макар провел за «Колорадо» 84 матча, забросил 24 шайбы и сделал 60 голевых передач.