Тольяттинская «Лада» назначила на должность спортивного директора Рафика Якубова, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Якубов работал на аналогичной должности в клубе с 2023 по 2025 год.

Прошлый сезон 59‑летний функционер был спортивным директором «Динамо». Также он работал в СКА, «Ак Барсе», «Нефтянике» и «Нефтехимике».

В качестве хоккеиста Якубов отыграл три сезона за «Ладу» (1992–1995) и стал с ней чемпионом России в 1994 году.

По итогам минувшего сезона тольяттинцы финишировали на 10‑м месте в Западной конференции и не пробились в плей‑офф. Ранее на должности спортивного директора клуба работал Ильдар Мухометов.