Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи прокомментировал победу своей команды над «Каролиной» (6:2) в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«После семиматчевой серии с "Баффало" и небольшой паузы для отдыха я посчитал важным сегодня играть с более короткими сменами. Думаю, что мы были хорошо готовы к игре. Сегодня мы сыграли в соответствии со своим стилем. Обеспечили хороший баланс. Очень умело использовали свои шансы, при этом игроки не выбивались из ритма», — цитирует Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

«Монреаль» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь с 23 на 24 мая в Роли.