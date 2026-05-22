Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о победе « Локомотива » над « Ак Барсом » (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Матч получился красивый. "Ак Барсу" чуть не хватило времени вернуться в игру и добраться до овертаймов. Ребятам надо было раньше начинать так играть. "Локомотив" молодцы, они играли в свой хоккей и использовали ошибки соперника. Для зрителей и болельщиков этот матч действительно получился финальным. Жаль, что такого же седьмого матча мы не увидим, но хоккей есть хоккей — побеждает сильнейший», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд, в финале обыграв казанский «Ак Барс» со счетом в серии 4:2.