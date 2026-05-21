Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов ответил на вопрос о количестве команд в следующем сезоне турнира.

«Были две проблемные команды по зарплатам — "Лада" и "Сочи". Но с ними уже все разрешилось. Мы скрупулезно над этим работали, чтобы разрешить все проблемы. И вскоре готовы открыть им ЦИБ, чтобы они могли дальше совершать сделки. В новый сезон войдут 22 клуба», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина текущего сезоне, победив в финальной серии «Ак Барс» со счетом 4:2.