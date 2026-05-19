Сборная Словакии обыграла команду Словении в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 5:4 Б.

Основное время завершилось вничью — в составе словаков отметились Адам Лишка (2'), Мартин Громяк (19'), Филип Мешар (26') и Мартин Фашко-Рудаш (31').

У словенцев дубль на счету Рока Тичара (22', 60'), еще по шайбе забросили Кен Ограеншек (16') и Ян Дрозг (38').

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты из Словакии. Победный бросок на счету Кристиана Поспишила.

Словаки продолжают идти без поражений в группе B, набрав 8 очков за три игры. Словенцы с тремя баллами по-прежнему на шестой позиции в турнирной таблице.