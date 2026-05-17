В шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» уступил «Баффало Сэйбрз» с разгромным счетом 3:8.

За «Монреаль» голы забили защитник Арбер Джекай, нападающий Иван Демидов и форвард Джейк Эванс, который отметился двумя результативными действиями.

У «Баффало» отличились Расмус Далин, Джейсон Цукер, Зак Бенсон, Джек Куинн, который оформил дубль, Конста Хелениус и Тейдж Томпсон. Последний также сделал три результативные передачи. Точку в матче поставил Зак Метса, забросив восьмую шайбу.

Счет в серии стал равным — 3:3. Решающий матч состоится 19 мая в Баффало и начнется в 4:30 по московскому времени.