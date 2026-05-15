Бывший главный тренер сборной России Владимир Плюшев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом».

«Я думаю, определяющий фактор будет не в игре вратаря. В принципе Исаев не проваливает матчи, играет стабильно и достаточно много выручает. Будет большим фактором то, как сработает "Ак Барс", они показали, что могут мощно выступать и самое главное грамотно распределять технико‑тактическую работу против соперника. Это показал второй матч, потому что тогда они практически исключили возможности для взятия своих ворот. Поэтому думаю, что у "Ак Барса" гораздо больше шансов на Кубок, чем у "Локомотива".

Чемпионский опыт "Локомотива"? Вы знаете, чемпионский опыт — дело хорошее. Но его сейчас все время тычут во главу угла, а новый тренер практически ничего не вносит нового, большинство не работает, есть пробелы в обороне… Опыт голы не забивает. Это делают хоккеисты, а ими нужно управлять», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.