Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о разгромной победе «Ак Барса» над «Локомотивом» (5:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Борис Михайлов

«Удивила хорошая игра, но честно говоря, этого и стоило ожидать.  Первая игра у "Ак Барса" не получилась, а во втором матче с первых минут они завладели инициативой и держали ее до конца.  Заслуженно победили.

Надо учитывать, что идет финал, каждая игра будет хороша собой.  Сегодня какая‑то команда проиграла, завтра уже будет биться с двойной энергией и отдаваться.  Я, например, не видел никогда, чтобы Яшкин так играл, как во вчерашнем матче.  Без клюшки ложился, как второй вратарь… Это говорит о значимости любой встречи в финале.

Будет ли "Ак Барсу" легче играть с "Локомотивом" дома?  Не думаю. "Локомотив" такая команда, что может обыграть и в гостях.  Это игра финалистов.  Будут нападающие забивать — все будет нормально, не будут — будет напряженная игра», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 1-1.  Третий матч пройдет 15 мая в Казани.