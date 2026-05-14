Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о разгромной победе «Ак Барса» над «Локомотивом» (5:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Удивила хорошая игра, но честно говоря, этого и стоило ожидать. Первая игра у "Ак Барса" не получилась, а во втором матче с первых минут они завладели инициативой и держали ее до конца. Заслуженно победили.

Надо учитывать, что идет финал, каждая игра будет хороша собой. Сегодня какая‑то команда проиграла, завтра уже будет биться с двойной энергией и отдаваться. Я, например, не видел никогда, чтобы Яшкин так играл, как во вчерашнем матче. Без клюшки ложился, как второй вратарь… Это говорит о значимости любой встречи в финале.

Будет ли "Ак Барсу" легче играть с "Локомотивом" дома? Не думаю. "Локомотив" такая команда, что может обыграть и в гостях. Это игра финалистов. Будут нападающие забивать — все будет нормально, не будут — будет напряженная игра», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани.