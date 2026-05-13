Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о своих планах на межсезонье и подготовке к следующему сезону НХЛ.

Матвей Мичков globallookpress.com

В беседе с клубной пресс-службой форвард отметил, что чувствовал себя уверенно по ходу чемпионата, особенно после паузы на Олимпиаду, и уже сейчас нацелен на работу в межсезонье.

«Этим летом я точно буду много работать. Подготовка к следующему сезону начинается уже сейчас. В следующем году я стану лучше», — заявил Мичков.

Также хоккеист подчеркнул, что готов приступить к тренировкам в ближайшее время, чтобы улучшить свои показатели и прогрессировать дальше.

В нынешнем сезоне 21-летний Мичков провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», забросил 20 шайб и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности «0».