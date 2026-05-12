Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прибыл в расположение сборной Канады для участия в чемпионате мира 2026-го года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея национальной команды.

В нынешнем сезоне НХЛ Кросби провел за «Питтсбург» 68 матчей, забросил 29 шайб и сделал 45 голевых передач.

Напомним, что чемпионат мира стартует 15-го мая и продлится до 31-го числа. в швейцарских городах Цюрих и Фрибург.

На стадиии группового этапа сборная Канады сыграет против Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.