«Монреаль» уверенно переиграл «Баффало» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду канадского клуба, завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

Иван Демидов globallookpress.com

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт результативную передачу. Для 20-летнего форварда это уже третье очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — ранее он сделал ещё две голевые передачи.

После этой победы «Монреаль» вышел вперёд в серии — 2:1.

Следующая встреча состоится 13 мая и снова пройдёт в Монреале.

«Монреаль» — «Баффало» — 6:2

«Анахайм» на домашнем льду оказался сильнее «Вегаса» — 4:3 и восстановил равновесие в серии второго раунда.

У «Вегаса» отличилcя нападающий Павел Дорофеев. Теперь на счету россиянина 7 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — пять голов и две результативные передачи.

Счёт в серии между «Анахаймом» и «Вегасом» стал равным — 2:2. Пятый матч противостояния состоится 13 мая в Лас-Вегасе.