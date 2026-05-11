«Монреаль» уверенно переиграл «Баффало» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду канадского клуба, завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт результативную передачу. Для 20-летнего форварда это уже третье очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — ранее он сделал ещё две голевые передачи.
После этой победы «Монреаль» вышел вперёд в серии — 2:1.
Следующая встреча состоится 13 мая и снова пройдёт в Монреале.
«Анахайм» на домашнем льду оказался сильнее «Вегаса» — 4:3 и восстановил равновесие в серии второго раунда.
У «Вегаса» отличилcя нападающий Павел Дорофеев. Теперь на счету россиянина 7 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — пять голов и две результативные передачи.
Счёт в серии между «Анахаймом» и «Вегасом» стал равным — 2:2. Пятый матч противостояния состоится 13 мая в Лас-Вегасе.