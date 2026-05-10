«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 3:2. Встреча прошла в Филадельфии.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков участия в игре не принимал.

«Каролина» завершила серию со счетом 4:0 и пробилась в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния «Баффало» — «Монреаль». На данный момент счет в той серии равный — 1:1.

«Филадельфия» — «Каролина» — 2:3 ОТ

«Миннесота» уверенно переиграла «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Встреча состоялась на льду «Уайлд».

Одним из главных героев матча стал российский форвард Кирилл Капризов, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Еще один россиянин, Владимир Тарасенко, записал на свой счет ассист.

«Миннесота» сократила отставание в серии — 1:2, сохранив интригу в противостоянии. Четвертая игра пройдет 12 мая на площадке «Уайлд».