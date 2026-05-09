Подошли к концу два матча плей-офф Кубка Стэнли

Митчелл Марнер globallookpress.com

«Баффало» — «Монреаль» — 1:5

В составе хозяев единственный гол на счету Зака Бенсона.

За «Монреаль» дубль сделал Алекс Ньюхук, также отличились Ник Сузуки, Майкл Мэтисон и Александр Каррье.

Россиянин Иван Демидов провёл на льду 13 минут 18 секунд и отметился одним силовым приёмом.

Третья игра серии состоится в Монреале 11 мая в 02:00 (мск). Пока счёт равный — 1–1.

«Анахайм» — «Вегас» — 2:6

Главным героем встречи стал Митчелл Марнер, сделавший хет‑трик. Также голы забивали Ши Тедор, Брэйден Макнэбб и Бретт Хауден.

Российские нападающие «рыцарей» Павел Дорофеев и Иван Барбашев отметились ассистами. Теперь у первого 6 (4 + 2) очков, а у второго — 8 (3 + 5) в плей‑офф.

Шайбы в составе «Анахайма» забивали Крис Крайдер и Бекетт Сенекке.

Счёт в серии — 2–1 в пользу «Голден Найтс». Четвёртая встреча состоится 11 мая в 04:30 (мск).