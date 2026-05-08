Один из лидеров «Далласа» Микко Рантанен конец сезона отыграл с травмой колена, что сказалось на его игре, сообщил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.

29‑летний финн получил разрыв медиальной коллатеральной связки, выступая за свою национальную сборную на Олимпиаде‑2026.

«Серьёзная травма. Он вернулся, он очень конкурентен. Вернулся ли он слишком рано? Не слишком рано, но было бы неплохо иметь ещё одну‑две недели, чтобы по‑настоящему освоиться. Он так и не смог снова набрать ход», — сказал Нилл на пресс‑конференции.

Всего в 54 матчах регулярки Рантанен набрал 72 (21 + 51) очка. В плей‑офф на его счету 7 (1 + 6) очков в 6 играх.