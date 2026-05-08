Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о победе «Локомотива» в полуфинальной серии против «Авангарда», а также поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

«Отличная серия. Просто характер хоккеистов "Локомотива" был выше, чем у игроков "Авангарда". Считаю, что хоккеисты "Авангарда" в двух играх рано стали отступать и прижиматься к своим воротам, но это заслуга хоккеистов "Локомотива". Ошибки главного тренера "Авангарда" привели к тому, что они не играют в финале.

Кого вижу фаворитом финала? Игра покажет, победит сильнейший. "Локомотив" наверняка хочет выиграть Кубок второй раз подряд. Хоккеисты "Ак Барса" хотят вернуть звание, которое они когда‑то выигрывали. Игра будет напряженная, кто больше будет забивать, тот и выиграет», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-3. В финале Кубка Гагарина ярославцы сыграют против «Ак Барса».