Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о совместной работе с нападающим Евгением Кузнецовым.

globallookpress.com

«Давайте все точки на i расставим.  Евгений Кузнецов лично мне написал, попросил, я ему позвонил.  Он попросился в команду.  У нас был долгий разговор, и я ему сразу сказал, что у нас в команде все хорошо.  И что приход Евгения Кузнецова — это удар по моей репутации будет, если он не заиграет.  Он мне пообещал слезно, хотя он все время улыбается, что все, что я скажу, он будет выполнять.  Как получилось, так получилось, уже вам здесь оценивать.  Я его не выгонял, он сам попросился, сам ушел», — сказал Разин на пресс-конференции по итогам сезона.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» в октябре 2025 года.  Форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах за «Металлург».  В январе 2026-го клуб поместил его в список отказов, после чего нападающий стал игроком «Салавата Юлаева».