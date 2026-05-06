Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о совместной работе с нападающим Евгением Кузнецовым.

«Давайте все точки на i расставим. Евгений Кузнецов лично мне написал, попросил, я ему позвонил. Он попросился в команду. У нас был долгий разговор, и я ему сразу сказал, что у нас в команде все хорошо. И что приход Евгения Кузнецова — это удар по моей репутации будет, если он не заиграет. Он мне пообещал слезно, хотя он все время улыбается, что все, что я скажу, он будет выполнять. Как получилось, так получилось, уже вам здесь оценивать. Я его не выгонял, он сам попросился, сам ушел», — сказал Разин на пресс-конференции по итогам сезона.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» в октябре 2025 года. Форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах за «Металлург». В январе 2026-го клуб поместил его в список отказов, после чего нападающий стал игроком «Салавата Юлаева».