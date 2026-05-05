Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал свой гол в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Анахайма».

В беседе с клубной пресс-службой российский форвард рассказал, что эпизод начался с попытки просто отправить шайбу вглубь зоны. После этого, по его словам, борьбу активно навязал Джек Айкел, который создал давление на защитников соперника.

Барбашев отметил, что в результате «Анахайм» допустил потерю шайбы, а Павел Дорофеев своевременно отдал ему передачу, после которой оставалось лишь точно завершить момент.

«Анахайм потерял шайбу, Дорофеев сделал отличную передачу. Мне оставалось только не промахнуться», — сказал Барбашев.

Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 3:1, а российский нападающий стал автором одного из голов. Вторая игра серии состоится 7 мая.