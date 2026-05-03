Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился эмоциями от выхода команды в финал Кубка Гагарина после победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/2 финала.

Илья Карпухин globallookpress.com

«Сейчас такой мощный эмоциональный подъем. Для меня это будет первый финал, дико рад! Эмоции переполняют. С каждым раундом накал все выше, а радость от побед все мощнее. Атмосфера в раздевалке просто потрясающая.

План был другой — больше владеть шайбой и инициативой. Но игра складывается по-разному, мы нанесли очень мало бросков, а соперник — наоборот. Здорово сыграл наш вратарь, выручил. Да и все линии правильно сыграли, очередная командная победа.

В плей-офф на первый план выходят командный дух и характер. Когда все выходят единым кулаком, делают в унисон правильные действия, играют на команду», — приводит слова Карпухина «Чемпионат».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1 и сыграет в финале с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».