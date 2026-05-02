Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля», в котором его команда одержала победу со счетом 1:0 в овертайме.

Наставник отметил, что, несмотря на минимальный счет, игра получилась насыщенной и напряженной.

«Все обычно говорят о заброшенных шайбах, но в этом матче они были почти не нужны. Достаточно было одного гола, чтобы все решить. Настолько это был захватывающий поединок — я бы даже сказал, эпичный.

Голкиперы совершали невероятные спасения, игроки показывали высокий уровень мастерства, были силовые приемы — здесь было абсолютно все», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Благодаря этой победе «Тампа» сравняла счет в серии — 3:3.