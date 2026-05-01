Нападающий Евгений Малкин высказался о своем будущем в составе «Питтсбурга».

Евгений Малкин globallookpress.com

«Это место для меня особенное. Не только клуб, но и весь город, болельщики.

Я точно хочу продолжать играть в НХЛ. Но я понимаю, что генеральному менеджеру нужно принимать решение. Возможно, он захочет омолодить, освежить команду. Я понимаю этот бизнес.

Я хочу сыграть еще один год в НХЛ. Не планирую возвращаться в КХЛ, в Россию. Но если это будет не "Питтсбург", то надеюсь, что будет другой вариант», — приводит слова Малкина журналист Дэн Кингерски.

В этом сезоне Малкин провёл в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Питтсбурга» 56 поединков, в которых забросил 19 шайб и сделал 42 результативные передачи.