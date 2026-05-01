Звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет команды из первого раунда плей-офф НХЛ после поражения от «Анахайма».

Коннор Макдэвид globallookpress.com

В шестом матче серии «Эдмонтон» уступил со счётом 2:5, проиграл противостояние 2-4 и завершил сезон.

По словам Макдэвида, команда на протяжении всего года не соответствовала уровню топ-клуба и выглядела скорее как коллектив среднего класса, что и стало одной из причин неудачи в плей-офф.

«Когда у вас команда среднего уровня с высокими ожиданиями, это почти всегда заканчивается разочарованием», — заявил нападающий в комментарии пресс-службе НХЛ.

Таким образом, «Анахайм» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Вегас» — «Юта».