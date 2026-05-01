Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал победу своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

Александр Хмелевский — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Мы заслуживали победить, было много хороших моментов.  Тимур Билялов вытащил "два в ноль", забили после этого, звено Григория Денисенко тоже забросило очень важную шайбу.  В плей-офф всегда фартит тем, кто хочет победить.

Но работа не закончилась, тем более мы будем играть в гостях.  Они сделают всё для победы, чтобы вернуть серию в Казань.  А мы сделаем всё, чтобы выйти в финал.  Понимаем, что при любом раскладе жизнь идёт дальше, нужно выходить и играть в том же духе.

Сегодня был немного другой матч в сравнении с матчем в среду.  В прошлой игре мы не создавали много моментов, но Тимур Билялов тащил, все молодцы.  Сегодня у Тимура тоже был важный сейв, когда даже в моменте было тяжело смотреть, "два в ноль" они на него выходили, он большой молодец.  Когда Тимур в воротах, мы не волнуемся и знаем, что он полностью будет помогать команде и давать шанс», — передает слова Хмелевского Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 3:1.  Следующая встреча между этими командами состоится 3-го мая в Магнитогорске.