Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прокомментировал победу своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

«Мы заслуживали победить, было много хороших моментов. Тимур Билялов вытащил "два в ноль", забили после этого, звено Григория Денисенко тоже забросило очень важную шайбу. В плей-офф всегда фартит тем, кто хочет победить.

Но работа не закончилась, тем более мы будем играть в гостях. Они сделают всё для победы, чтобы вернуть серию в Казань. А мы сделаем всё, чтобы выйти в финал. Понимаем, что при любом раскладе жизнь идёт дальше, нужно выходить и играть в том же духе.

Сегодня был немного другой матч в сравнении с матчем в среду. В прошлой игре мы не создавали много моментов, но Тимур Билялов тащил, все молодцы. Сегодня у Тимура тоже был важный сейв, когда даже в моменте было тяжело смотреть, "два в ноль" они на него выходили, он большой молодец. Когда Тимур в воротах, мы не волнуемся и знаем, что он полностью будет помогать команде и давать шанс», — передает слова Хмелевского Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 3:1. Следующая встреча между этими командами состоится 3-го мая в Магнитогорске.