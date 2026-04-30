Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение своей команды в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

Встреча прошла на домашней арене «молний» и завершилась со счётом 2:3 не в их пользу. После этого поражения «Тампа» уступает в серии — 2:3.

По словам специалиста, его команда провела далеко не лучший матч, несмотря на достаточное количество созданных моментов.

«Мы создали достаточно шансов, чтобы забивать, но подвела реализация. Это не был наш лучший хоккей, особенно на домашнем льду.

Можем ли мы прибавить? Безусловно. Но проблема в том, что нам постоянно приходится отыгрываться. А это не тот путь, который приводит к победам», — отметил Купер в комментарии клубной пресс-службе.