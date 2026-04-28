«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 3:2.

Евгений Малкин globallookpress.com

Канадский форвард Сидни Кросби сделал два ассиста.

Российский нападающий Евгений Малкин за 14 минут 25 секунд отметился двумя потерями и двумя минутами штрафного времени, а его соотечественник Егор Чинахов — тремя силовыми приемами за 12 минут.

«Питтсбург» одержал вторую подряд победу над «Филадельфией» и сократил отставание в серии до четырех побед — 2-3.

Следующий матч пройдет 29 апреля в Филадельфии.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:2

«Вегас» в гостях дожал «Юту» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский защитник Михаил Сергачев сделал три голевые передачи.

У гостей шайбу забросил Павел Дорофеев. Иван Барбашев записал в свой актив ассист.

Решающий гол в овертайме забил Ши Теодор.

«Вегас» сравнял счет в серии — 2-2. Следующая встреча состоится в Лас-Вегасе 30 апреля.