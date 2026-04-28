Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали» Данила Аймурзина, высказался о будущем хоккеиста.

«Точно ли Аймурзин будет играть в НХЛ? Точно — это когда есть контракт с подписями и печатями. Что Аймурзин подпишет контракт с НХЛ, на сто процентов я вам не скажу.

Мы разговариваем с клубами, обсуждаем условия. Как только мы придем к компромиссу и расставим точки над i, пришлют контракт, который мы имеем право подписать уже сейчас. Вот тогда можно будет сказать про сто процентов. А сейчас желание у Аймурзина по‑прежнему есть. Он настроен на отъезд в НХЛ, но всё может быть.

Со сколькими клубами ведем переговоры? Их небольшое количество, пока что три клуба, но, возможно, захочет кто‑то еще.

Когда будет подписан контракт? Точно сказать не могу, может, два‑три дня, а может, следующая неделя», — цитирует Черных «Матч ТВ».

24‑летний Аймурзин в текущем сезоне в 69 матчах за «Северсталь» забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу.