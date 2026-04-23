Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что теперь его команда не имеет права даже на малейшую ошибку в серии плей‑офф Кубка Стэнли против «Филадельфии».

«Когда ты находишься в таком положении, у тебя нет права на ошибку. Такова реальность. Дело в том, что мы просто должны выигрывать. Это и будет нашим главным фокусом», — цитирует Кросби пресс‑служба НХЛ.

В третьем матче «Пингвинз» проиграли в гостях «Филадельфии» со счётом 2:5. На счету Кросби — ассист на россиянина Евгения Малкина.

«Филадельфия» ведёт в серии до четырёх побед 3:0. Следующий матч команды сыграют в воскресенье, 26 апреля.