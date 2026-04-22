Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Джованни Фьоре.

«Мы начинаем разговаривать, общаться. Игра Фьоре не стала сюрпризом, он такой кубковый боец и в прошлом плей-офф сыграл здорово. Мы понимаем финансовую сторону вопроса, не боимся, что он теперь попросит кардинально других денег. Знаем, сколько он хочет, сколько он стоит, просто сейчас Джованни сконцентрирован на игре, пока этот вопрос не поднимаем», — цитирует Сопина «Чемпионат».

Омичи вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют против «Локомотива».