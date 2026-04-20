Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о поражении команды в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреалем» (3:4 ОТ).  По словам специалиста, у него есть претензии к игре своих подопечных.

«У меня есть претензии к нашей игре.  Мы получили четыре удаления в чужой зоне.  Просто посмотрите на них.  Это не чрезмерная агрессия, это была глупость во многих случаях.  Это на нас.  Мы сами дали им возможность выиграть матч», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«Монреаль» ведет в серии со счетом 1-0.  Следующая встреча пройдет 22 апреля.