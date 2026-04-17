Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов стал самым результативным новичком регулярного сезона НХЛ-2025/26.

Иван Демидов globallookpress.com

20-летний нападающий записал на свой счет 62 очка (19 голов и 43 передачи) в 82 матчах.

Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года, а уже в апреле 2025-го подписал с «Канадиенс» контракт сроком на три года.

Вторую строчку в списке лучших бомбардиров среди новичков занял нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке, набравший 60 очков (23+37) в 82 играх.

Третьим финишировал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 59 баллами (23+36) за 82 встречи. Ранее сообщалось, что 18-летний Шефер считается главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.