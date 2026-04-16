Самый великий игрок в истории НХЛ Уэйн Гретцки высказал свое мнение по поводу борьбы российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова и форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида за звание «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки НХЛ.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

«Никита Кучеров невероятно хорош в "Тампе", да и как можно не проголосовать за Натана Маккиннона? Первое место в гонке снайперов, ещё один блестящий сезон. Но я бы отдал голос за Коннора Макдэвида. У "Эдмонтона" был нестабильный сезон, много изменений, и Коннор долгое время не мог рассчитывать на Зака Хаймана и Леона Драйзайтля. Тем не менее он показал отличный результат и по-прежнему остаётся лучшим игроком в НХЛ. Поэтому, если бы у меня был голос, отдал бы его за Макдэвида», — сказал Гретцки NHLonTNT.

По результатам многих опросов главным фаворитом на получение «Харт Трофи» является Никита Кучеров.