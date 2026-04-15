Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил шансы минского «Динамо» отыграться в серии 1/4 финала Кубка Гагарина против казанцев.

«Каково выходить на матч, когда он может для тебя стать последним? Сложно, конечно. Они попали в серьезную ловушку, и выбраться отсюда сложно. Посмотрим.

Могут как‑то повлиять слухи об отставке главного тренера? Я не знаю. Я не слышал, поэтому не хотел бы говорить об этом», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

«Ак Барс» ведет в серии против минского «Динамо» со счетом 3-0.