Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в четвертой встрече 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра. ЦСКА вышел умирать, мы тоже. Нужно наращивать и выигрывать. Все нормально, едем домой, готовимся. Знаем, что нужно поправить.

Повезло ли с голом? Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи. Бросок есть бросок. Ребята здорово закрывают, хороший трафик.

Право на ошибку? Таких мыслей ни в коем случае не было. Готовились, понимали, что ребята будут играть в полную. Нам нужно было сыграть чуть лучше, чем они. Сегодня они выиграли, едем домой.

Чего не хватило? Местами игрока под воротами. Шайба не шла, куда нужно — бросали в пузо.

Насколько важно выиграть у ЦСКА в силовой борьбе? Это плей‑офф, нужно выигрывать во всех аспектах.

Как будем играть дома? Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Фокусируемся только на нашей игре», — приводит слова Ибрагимова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится 16 апреля в Омске.