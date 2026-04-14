Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в четвертой встрече 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра.  ЦСКА вышел умирать, мы тоже.  Нужно наращивать и выигрывать.  Все нормально, едем домой, готовимся.  Знаем, что нужно поправить.

Повезло ли с голом?  Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи.  Бросок есть бросок.  Ребята здорово закрывают, хороший трафик.

Право на ошибку?  Таких мыслей ни в коем случае не было.  Готовились, понимали, что ребята будут играть в полную.  Нам нужно было сыграть чуть лучше, чем они.  Сегодня они выиграли, едем домой.

Чего не хватило?  Местами игрока под воротами.  Шайба не шла, куда нужно — бросали в пузо.

Насколько важно выиграть у ЦСКА в силовой борьбе?  Это плей‑офф, нужно выигрывать во всех аспектах.

Как будем играть дома?  Мы всегда стараемся играть с позиции силы.  Фокусируемся только на нашей игре», — приводит слова Ибрагимова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1.  Пятый матч состоится 16 апреля в Омске.