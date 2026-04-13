Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик решил завершить карьеру в НХЛ в 40‑летнем возрасте.

Джонатан Куик globallookpress.com

Последний раз в качестве профессионала знаменитый голкипер выйдет на лёд 13 апреля в гостевой встрече против «Флориды».

За свою карьеру Куик три раза поднимал над головой Кубок Стэнли: дважды в составе «Лос‑Анджелеса» и один раз с «Вегасом». В 2012 году он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей‑офф.

«Очевидно, последние несколько лет мне очень повезло быть частью этой организации и носить эту форму, но сегодняшний матч станет для меня последним в лиге. Знаете, я с нетерпением этого жду. Мне очень повезло. Жена прилетела с детьми, так что они будут сегодня на игре. Мои родители тоже будут здесь. Поэтому жду этот последний матч и постараюсь одержать ещё одну победу.

С учётом всех взлётов и падений по ходу сезона ты на самом деле не хочешь себе в этом признаваться. Поэтому, когда мы приблизились к концу сезона, я сообщил об этом Крису Друри (президент и генеральный менеджер) и Крису Салливану (главный тренер), чтобы они могли всё спланировать. Я благодарен им — они помогали мне в этом процессе и давали понять, какие матчи я буду начинать, чтобы я мог позаботиться о том, чтобы семья была на трибунах», — цитирует вратаря журналистка Молли Уокер.