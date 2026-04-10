Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Авангарда» (2:3) во втором матче серии второго раунда плей‑офф КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Хорошая по содержанию игра, но плохая по результату. Двигаемся дальше. Результатом недовольны, это самое главное.

План В? Это мутная тенденция такая. План A, B, C… Забалтывание идет. Рассказываешь, что у нас есть план B и мы его вот включим… Мы своих ребят приучаем работать по плану A. Потому что планы B и C — это… Не хочется при девушках говорить. Мы работаем по плану A.

0:2? Тут не надо ни от чего абстрагироваться. Это очень обычная ситуация для плей‑офф. Мы и ребятам говорим, что если хочешь что‑то выиграть, надо что‑то переломить. Это простая истина. Это в любом походе команды за Кубком», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Теперь команды переезжают в Москву, третья игра состоится 10 апреля.