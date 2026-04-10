Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что Игорь Ларионов должен продолжить работать со СКА в качестве главного тренера.

«В текущем сезоне СКА проходил определённую перестройку под требования главного тренера. Восемь молодых игроков были впервые включены в состав. В будущем они будут составлять основу команды. Прекрасно проявили себя Поляков, Дишковский, Короткий. Есть имена хоккеистов действительно высокого уровня, на которых будет строиться команда. Логично, что Игорь Николаевич продолжает работать с командой. Посмотрим, какие действия в межсезонье будут по усилению», — сказал Дементьев «Матч ТВ».

Напомним, что Дементьев представляет интересы Ларионова. Питерский клуб вылетел в первом раунде плей‑офф Кубка Гагарина, проиграв серию ЦСКА со счётом 1–4.

Раньше в СМИ прошла информация, что глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсуждал с Ларионовым перспективы клуба на следующий сезон.