Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что Игорь Ларионов должен продолжить работать со СКА в качестве главного тренера.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«В текущем сезоне СКА проходил определённую перестройку под требования главного тренера.  Восемь молодых игроков были впервые включены в состав.  В будущем они будут составлять основу команды.  Прекрасно проявили себя Поляков, Дишковский, Короткий.  Есть имена хоккеистов действительно высокого уровня, на которых будет строиться команда.  Логично, что Игорь Николаевич продолжает работать с командой.  Посмотрим, какие действия в межсезонье будут по усилению», — сказал Дементьев «Матч ТВ».

Напомним, что Дементьев представляет интересы Ларионова.  Питерский клуб вылетел в первом раунде плей‑офф Кубка Гагарина, проиграв серию ЦСКА со счётом 1–4.

Раньше в СМИ прошла информация, что глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсуждал с Ларионовым перспективы клуба на следующий сезон.