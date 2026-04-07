Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился юбилейной, 400-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ в игре против «Баффало», завершившейся поражением его команды со счётом 2:4.

Гол был забит в середине первого периода при игре в большинстве. Эта шайба стала для Кучерова 43-й в текущем сезоне и 400-й за всю карьеру в рамках регулярки. Ранее подобной отметки среди россиян достигали Алексей Ковалёв (430), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (443), Александр Могильный (473), Сергей Фёдоров (483), Евгений Малкин (532) и Александр Овечкин (928).

Кроме того, Кучеров записал на свой счёт 126-е очко в сезоне (43 гола и 83 передачи), сравнявшись с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» в гонке бомбардиров. На третьей позиции располагается нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 122 очка.

«Тампа» со 102 очками продолжает возглавлять Восточную конференцию, а «Баффало» с таким же количеством баллов занимает второе место.