«Питтсбург» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Евгений Малкин globallookpress.com

Дублем у победителей отметился Рикард Раккель (20', 39').  Также у «пингвинов» отличились Элмер Седерблум (12'), Сидни Кросби (17') и Брайан Раст (44').  Российские нападающие хозяев Евгений Малкин и Егор Чинахов отдали по две результативные передачи.

Шайбы у гостей забросили Коул Швиндт (17') и Картер Верхаге (55').

«Питтсбург» поднялся на пятое место Восточной конференции, набрав 96 баллов.  «Флорида» (77) — пятнадцатая.