«Питтсбург» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
Дублем у победителей отметился Рикард Раккель (20', 39'). Также у «пингвинов» отличились Элмер Седерблум (12'), Сидни Кросби (17') и Брайан Раст (44'). Российские нападающие хозяев Евгений Малкин и Егор Чинахов отдали по две результативные передачи.
Шайбы у гостей забросили Коул Швиндт (17') и Картер Верхаге (55').
«Питтсбург» поднялся на пятое место Восточной конференции, набрав 96 баллов. «Флорида» (77) — пятнадцатая.