Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался по поводу поражения команды от «Рейнджерс» со счетом 1:8 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это просто удручает. Удручает, потому что мы так упорно боролись, чтобы вернуться в это положение, когда мы в пределах досягаемости. Это отнимает много сил? Без сомнения. Но это важные игры, и, к сожалению, сегодня у нас просто не было энергии.

Послушайте, я не собираюсь все сваливать на одно большинство, мы проиграли 1:8. В первом периоде у нас были кое-какие отрезки, но чувствовалось, что все немного не так. У нас было владение, но мы не могли из него выйти, не могли доставить шайбу к воротам, либо ее блокировали, либо мы ее теряли. Но мы все еще были в игре после первого периода. Счет 1:1, верно? А во втором периоде все развалилось», — цитирует канадского специалиста сайт НХЛ.

«Вашингтон» идет 12-м в таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 78 встречах.