Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о своих ожиданиях от предстоящего противостояния с «Салаватом Юлаевым» в рамках второго раунда Кубка Гагарина — 2026.

«В прошлом раунде мы играли с командой, похожей на "Салават Юлаев". У нас сильная оборона, и это ключ к тому, чтобы сдержать их мощную атаку. Надеюсь, у нас получится успешно справиться с этой задачей. Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Не имеет значения, кто выйдет против нас на лед. Если мы будем играть в свой хоккей, мы сможем победить любого соперника», — цитирует слова Герната сайт КХЛ.

Серия начнется 8 апреля в Ярославле. В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в пяти матчах.