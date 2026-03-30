Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин близок к возвращению после травмы верхней части тела. Россиянин уже возобновил тренировки на льду и постепенно набирает форму.

39-летний форвард не играет с 22 марта, пропустив три матча регулярного чемпионата. При этом его участие в ближайшей выездной встрече против «Айлендерс» остаётся под вопросом.

В текущем сезоне Малкин провёл 50 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач.

«Питтсбург» на данный момент занимает седьмое место в Восточной конференции, имея 88 очков.