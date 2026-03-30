Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов возглавил рейтинг лучших бомбардиров среди новичков регулярного чемпионата НХЛ.
20-летний форвард оформил результативную передачу в выездном матче с «Каролиной» (3:1), доведя свой сезонный показатель до 57 очков (16 голов + 41 результативная передача) в 73 играх. Демидов опередил Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (56 очков: 22+34 в 73 матчах) и защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (56 очков: 22+34 в 74 встречах).
«Монреаль» с 94 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ.